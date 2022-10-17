Polis tespit etti, ceza kesti

Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kalp şeklinde naylon yapıştırıldı, kırmızı ışık bir süre kalp şeklinde yandı.

Atatürk Spor Salonu önündeki ışıklara yapıştırılan naylon kısa sürede fark edilerek yetkililer tarafından söküldü.

Olayı gerçekleştiren şahıs polis tarafından kısa sürede tespit edildi ve söz konusu şahsa sabit ceza kesildi.

Söz konusu kişi, trafik ışıklarının veya levhalarının görülmesini engellemek suçundan 980 TL ceza aldı.



