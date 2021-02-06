Polis teşkilatında 100'e yakın polis kanatinada

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, dünden itibaren gelen bilgilere göre; polis teşkilatındaki 100’e yakın polisin, pozitif vakaların temaslısı olarak karantina merkezlerine alındığını belirtti.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada; “Her pozitif çıkan polisin birlikte çalıştığı vardiyasındaki polisler de karantinaya alındığından çok sayıda polisimiz devre dışı kalmış durumda. Trafik şubesinin ardından cürümleri önleme şubesi, bazı karakollar ve şimdi de sanırım özel harekat. Görevleri gereği polislerimiz ifade alma, olay yeri inceleme, mültecilerle ilgili işlemler, gözaltına alma, karakolda zanlı sorgulama ve bazı izinler için polise başvuru yapmaya gelenler gibi işlemler nedeniyle kişilerle sürekli temas halinde ve yüksek risk altındadır” ifadesini kullandı.

Özersay, zor ve riskli çalışma koşulları ortada olan polisler için, teşkilat içerisinde bir an önce genel bir PCR taraması yapılması gerektiğinin altını çizdi.

HP Genel Başkanı ayrıca, kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstü olan kişiler ve sağlık personelinin yanı sıra polislerin, sivil savunma personeli ve gümrük çalışanlarının da öncelikli grupta olduğuna dikkat çekerek bir an önce aşılanmaları gerektiğini savundu.

Özersay, “Dünyada da ‘frontline workers’ olarak değerlendirilen bu grupların aşılanmasına öncelik verilmiş durumdadır. Aksi halde salgınla mücadele süreci tehlikeye girer” dedi.