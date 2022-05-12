banner762
banner815
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
24 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
31 0
 
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
27 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
33 0
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
16 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
25 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
19 0
banner797
banner794

Polis Okulu’ndan kan bağış kampanyası

banner476

banner825
Polis Okulu’ndan kan bağış kampanyası

 
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu Müdürlüğü’nde, Thallasemialıların kan ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla, görevli personel ile okulda temel eğitim gören polis adaylarının katılımı ile kan bağış kampanyası düzenlendi.
Dün düzenlenen kampanya öncesinde  Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay kan bağışçısı kazanım personeli Şerife Tutku tarafından öğrencilere, bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunumun ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi. 


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.