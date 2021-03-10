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Polis Mensupları Derneği’nden yabancı öğrencilere gıda yardımı

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Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dernek üyesi olan bayan polis mensuplarına çiçek gönderme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Polis Mensupları Derneği’nden yabancı öğrencilere gıda yardımı

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dernek üyesi olan bayan polis mensuplarına çiçek gönderme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

 
Dernek Başkanı Yusuf Zeki Turan, yaptığı açıklamada bu yıl yaşanan pandemi nedeni ile bayan üyelerinden gelen istek doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında topladıkları bir miktar para ile ülkemizde öğrenci olarak bulunan Afrika kökenli yurttaşlarımıza temel gıda ürünlerinden oluşan paketler hazırlanıp teslim edildiği belirtildi.



Turan “Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği yönetim kurulu ve kadın üyelerimiz olarak ülkemizin geçtiği bu zor şartlarda ufak dahi olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.
 
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