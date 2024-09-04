banner913
banner932
Girne’de karnaval havasında festival
Girne’de karnaval havasında festival
19 0
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
40 0
 
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
29 0
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
24 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
28 0
Büyük acı
Büyük acı
103 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
65 0
banner1032

Polis memuru Altun Türkiye'de ağır yaralandı

banner1020

banner1045
Polis memuru Altun Türkiye'de ağır yaralandı
banner971
Suçlu iadesi için Türkiye’de bulunan ve merkez karakolunda görev yapan polis memuru Adem Altun, Türkiye’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memuru Altun’un durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.