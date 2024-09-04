Polis memuru Altun Türkiye'de ağır yaralandı

Suçlu iadesi için Türkiye’de bulunan ve merkez karakolunda görev yapan polis memuru Adem Altun, Türkiye’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Altun’un durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı.