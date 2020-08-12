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Polis görevini her yerde uygulayabilecek mi?

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Polis görevini her yerde uygulayabilecek mi?
NİYAZİ ERGÜLEN
Dünyada ve ülkemizde salgın ilan edilmesi sonrasında çeşitli önlemlerle halkın koronavirüs hastalığından korunması çalışılırken, Mayıs itibariyle yeni normale geçen ülkemizde son zamanlarda pozitif vaka sayılarının artış göstermesi gerek devlet yetkililerini gerekse polisi harekete geçirdi.
Polis dün yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nun pandemi sürecinin başında alınan sokağa maskesiz çıkılmayacağı kararını hatırlatarak bu karara uymayanlar cezai işlem uygulanacağını kaydetti.
Bu açıklama sonrası bize ulaşan vatandaşlarımız, bunun nasıl uygulanacağını sorguladılar.

Vatandaşlarımız devlet dairelerine maskesiz girilmediğini, bankalara maskesiz girilmediğini ayrıca sosyal mesafe kuralının da uygulandığını söyleyerek fakat spor kulüplerinin düzenlediği tombala gecelerinde binlerce kişi ne maske taktığını ne de sosyal mesafe kuralına uyduğuna dikkat çekti.

“Ne olacak şimdi? Polis hükümetin aldığı maskesiz sokak çıkma yasağını bu tombala gecelerinde veyahut barlarda, eğlence mekanlarında denetleyip tek tek ceza mı yazacak?” diye sorgulayan vatandaşlarımız, herkesin kendi sorumluluğunun bilincinde olması durumunda polise görev düşmeyeceğini belirttiler.
 
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