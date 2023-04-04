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Polis Genel Müdürü Kasım Kuni oldu

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Polis Genel Müdürü Kasım Kuni oldu
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Polis Genel Müdür mevkiine, PGM I. Yardımcısı Kasım Kuni atandı.
Atama metninde şu ifadelere yer verildi:
“51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69 ve 70'inci Maddeleri kapsamında, Polis Genel Müdürü 1'nci Yardımcısı görevini yapan Polis Genel Müdürü 1'nci Yardımcısı (2'inci Derece) Kasım Kuni'nin ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla 04 Nisan 2023 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.”
 
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