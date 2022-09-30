Polis Genel Müdürlüğü trafikteki sıkıntıları masaya yatırdı







Trafikte yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğü tarafından çalıştay düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda önceki gün düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda Trafik Kazalarının Önlenmesinde Modern Çözümler, Trafik Ceza Tahsilatında Çağdaş Yaklaşımlar, Trafik Devriye ve Kontrollerinde Verimliliğin Artırılması ve Trafik Kazalarına Müdahalede Etkinliğin Artırılması konularında yaşanan sıkıntılar ele alınarak Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paydaş kurumların yetkilileri ile tartışılarak, mevcut durum ve çözüm önerileri ortaya kondu.

Dün gerçekleştirilen ikinci oturumda ise çalışma grupları tarafından ilk oturumda ortaya çıkan sonuçların değerlendirme sunumları ve ortaya konan sonuç raporu katılımcılar ile paylaşıldı.



