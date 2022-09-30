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Polis Genel Müdürlüğü trafikteki sıkıntıları masaya yatırdı

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Polis Genel Müdürlüğü trafikteki sıkıntıları masaya yatırdı

 
 
Trafikte yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğü tarafından çalıştay düzenlendi.
Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda önceki gün düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda Trafik Kazalarının Önlenmesinde Modern Çözümler, Trafik Ceza Tahsilatında Çağdaş Yaklaşımlar, Trafik Devriye ve Kontrollerinde Verimliliğin  Artırılması ve Trafik Kazalarına Müdahalede Etkinliğin Artırılması  konularında yaşanan sıkıntılar ele alınarak Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paydaş kurumların yetkilileri ile tartışılarak, mevcut durum ve çözüm önerileri ortaya kondu.  
Dün gerçekleştirilen ikinci oturumda ise çalışma grupları tarafından  ilk oturumda ortaya çıkan sonuçların değerlendirme sunumları ve ortaya konan sonuç raporu katılımcılar ile paylaşıldı.
 
 
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