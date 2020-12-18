Polis eşliğinde konaklama

Güney’e çalışmak için geçen Kıbrıslı Türk işçilerden karantina uygulamasını kabul eden 11 işçi, dün kuzeye dönüş yaptıktan sonra otobüsle karantina merkezine taşındı



Kıbrıs’ın güneyine çalışmak için geçen Kıbrıslı Türk işçilerden karantina uygulamasını kabul eden yaklaşık 11 işçi, dün kuzeye dönüş yaptıktan sonra

polis eşliğinde Kermiya geçiş noktasından ayrıldı.

İşçiler otobüslerle Özok Yurtları karantina merkezine taşındı. İşçiler için bir Kermiya geçiş noktasına getirilen otobüsle karantina merkezine taşınan işçiler için bu işlem 24 Aralık’a kadar her gün tekrarlanacak.

Başbakanlık, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 vakalarında hızla artış olduğunu göz önünde bulundurarak, çalışmak için güneye geçenlere dönüşte “10 gün karantinaya girmeleri” şartı koşmuştu.

Buna göre güneyde çalışan işçiler Lefkoşa Kermiya ve Mağusa Akyar geçiş noktalarından güneye geçebilecek. Giriş noktalarında ise devlet tarafından ayarlanan araçlarla, devlet tarafından belirlenen konaklama yerlerine götürülecek. Yine işçiler sabah saatlerinde konakladıkları yerlerden alınıp geçiş noktalarına götürülecek. Bu uygulama 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.



