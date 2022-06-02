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Polis drag yarışı yapılacak yol için sürücüleri uyardı

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Polis drag yarışı yapılacak yol için sürücüleri uyardı

 Polis, yarın ve cumartesi günü drag yarışı yapılacak Ercan Havalimanı – Akıncılar köyü yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından yarın 12.00-23.00 ile 4 Haziran Cumartesi 10.00-24.00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecek.

Polis, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışının “II. Tünel” yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verileceğini kaydetti, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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