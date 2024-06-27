“Polis Birimleri Tanıtım Etklinliği” Zahra Sokak’ta yapılacak

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, cumartesi günü 19.00-23.00 saatleri arasında Lefkoşa Zahra Sokak’ta “Polis Birimleri Tanıtım Etklinliği” düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, polis birimleri halka tanıtılarak polis-halk işbirliği güçlendirilecek.

Etkinlikte, kurulacak stantlarda Polis Birimleri halka tanıtılarak çeşitli gösteriler yapılacak, bilgilendirici el broşürleri dağıtılacak ve Polis Örgütü’nde kullanılan çeşitli motorlu araçlar sergilenecek.

Ayrıca, polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası, halka müzik dinletisi sunacak.

