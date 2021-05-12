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Polemiği tasvip etmiyoruz

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı, KKTC’nin dünyaya açılan penceresi olacak olan yeni uluslararası havalimanına ‘Dr. Fazıl Küçük Havalimanı’ adının verilmesinin, Kıbrıs Türk toplumunun yararına olacağını vurguladı

Polemiği tasvip etmiyoruz

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yeni inşa edilmekte olan havalimanına “Fazıl Küçük”ün isminin verilmesi hususundaki çalışmaların kamuoyunun bilgisine getirilmesiyle, sosyal medyada başlayan tartışmaların Vakfı son derece üzdüğünü bildirdi.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, polemiği tasvip etmediğini vurguladı. Vakıftan yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Vakıf olarak sürdürmekte olduğumuz, yeni inşa edilmekte olan havalimanına Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesi hususundaki çalışmalarımızın kamuoyunun bilgisine getirilmesiyle, sosyal medyada meydana gelen tartışmaların bizleri son derece üzdüğünü ifade etmek isteriz. Şunun da bilinmesinde yarar vardır... 1931 yılından 1974 yılına kadar bu topraklar üzerinde varlığımızı sürdürmeye devam edebilmemiz, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün etrafında ‘Birlik ve Beraberlik’ ilkesi ile birleşmemiz ve bir bütün olmamız, O’nun ve kahraman Mücahitlerimiz’le kahraman Mehmetçikler sayesinde mümkün olmuştur. Toplum liderimizin yaktığı meşaleyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen ve bağımsız bir devlet statüsüne kavuşturulması için günümüzde de yine birlikte mücadeleye devam edilmektedir. Dr. Fazıl Küçük adının ilelebet yaşatılması ve O’nun Kıbrıs Türk Toplumu ile birlikte verdiği mücadelenin yeni nesillere ve dünya kamuoyuna anlatılabilmesi için KKTC’nin dünyaya açılan penceresi olacak olan yeni uluslararası havalimanına ‘Dr. Fazıl Küçük Havalimanı’ adının verilmesinin, Kıbrıs Türk toplumunun yararına olacağını düşünüyoruz. Böyle bir kararın ise ancak Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceğine inanıyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili olumlu görüş belirten Sn. Erdoğan, Sn. Tatar ve Sn. Çavuşoğlu’na minnettarız. Aziz şehitlerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan polemik vakfımız tarafından kesinlikle tasvip edilmemektedir. Kıbrıs Türk toplumunun varoluşunda canıyla mücadele eden ve rütbeleri ne olursa olsun varlığını ortaya koyan Şehit Pilot Binbaşı Ercan ile Kıbrıs’ta, Güney Doğu Anadolu’da, Kore’de ve daha birçok ülkede şehit düşen askerlerimizi Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak minnetle anar, duygu ve düşüncelerimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”
 
 
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