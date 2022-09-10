Polat’ın durumu kritik

19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat’ın beyin kanaması tekrarlandı



Gönyeli’de Nijeryalı alkollü araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.

Polis, Polat’ın önceki gün beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu ve durumunun kritik olduğunu belirtti.



