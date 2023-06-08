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Plastik poşet yasağı ertelendi, fiyatı zamlandı

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Plastik poşet yasağı, açılan dava sonucu 31 Aralık 2024’e ertelendi. Marketlerde satılan poşetlerin fiyatı 25 kuruştan 1 TL’ye yükseldi

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Plastik poşet yasağı ertelendi, fiyatı zamlandı
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Plastik poşet yasağı, geçiş için 6 ayın yetersiz olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucu 31 Aralık 2024’e ertelendi.
Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, 5 Haziran itibariyle marketlerde satılan poşetlerin fiyatının 1 TL’ye çıkarıldığını kaydetti, ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmeye çağırdı.
Naylon poşetlerin yasaklanacağı 31 Aralık 2024’e kadar 2-3 kez daha poşetlerin zamlanacağını da anlatan Aktolgalı bu zamların naylon poşet kullanımını caydırmasını umduklarını ifade etti.
Plastik naylonların çevreye olan zararına işaret eden Aktolgalı, vatandaşı plastik kullanımını azaltmaya çağırdı.
Naylon poşetlerin satışıyla ilgili marketleri sık sık denetlediklerini belirten Aktolgalı, ayrıca vatandaştan ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmelerini istedi.
 
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