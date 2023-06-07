banner913
banner932
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
7 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
11 0
 
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
13 0
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
126 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
15 0
banner915

Plastik poşet yasağı 31 Aralık 2024’e ertelendi

banner476

Poşet fiyatları 1 TL’ye çıkarıldı

banner825
Plastik poşet yasağı 31 Aralık 2024’e ertelendi
banner931
Plastik poşet yasağı, geçiş için 6 ayın yetersiz olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucu 31 Aralık 2024’e ertelendi.
Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, 5 Haziran itibariyle marketlerde satılan poşetlerin fiyatının 1 TL’ye çıkarıldığını kaydetti, ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmeye çağırdı.


- "2-3 kez daha zamlanacak"



Naylon poşetlerin yasaklanacağı 31 Aralık 2024’e kadar 2-3 kez daha poşetlerin zamlanacağını da anlatan Aktolgalı bu zamların naylon poşet kullanımını caydırmasını umduklarını ifade etti.
Plastik naylonların çevreye olan zararına işaret eden Aktolgalı, vatandaşı plastik kullanımını azaltmaya çağırdı.
-“Ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar edin”
Naylon poşetlerin satışıyla ilgili marketleri sık sık denetlediklerini belirten Aktolgalı, ayrıca vatandaştan ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmelerini istedi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.