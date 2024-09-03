“Plansızlığın bedelini KKTC halkı ödemek zorunda kalacak”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Türkiye'de açıklanan aylık enflasyon rakamını değerlendirerek, ekonominin yavaşladığını ve buna bağlı olarak sabit gelirli kesimin çok zor bir döneme gireceğini vurguladı.

Dr. Karavelioğlu, tüm bu ekonomik gelişmelere karşın KKTC hükümetinin borçlanma odaklı ve buna bağlı olarak bütçe açığını daha da artıracak kararlar aldığını söyledi. Dr. Karavelioğlu bu plansızlığın ciddi bedelleri olacağına dikkat çekerek, bu bedeli tüm halkın ödemek zorunda kalacağını söyledi.

UBP genel Başkan adayı Dr Karavelioğlu'nun açıklaması şöyle:

'Türkiye'de Ağustos ayı enflasyonu aylık %2.47 arttı ve yıllık tüketici enflasyonu baz etkisi ve uygulanan sıkı para politikası nedeni ile yüzde 51,97 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

2024 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de GSYH yüzde 2,5 büyüdü ve 2024 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisi yüzde 3,9 dolayında büyümüş oldu.

Türkiye’de uygulanan anti enflasyonist politika nedeni ile enflasyon düşüyor, talep düşüyor ve büyüme de düşüyor. Kısaca Türkiye’de ekonomi yavaşlıyor. 2024 Türkiye’deki sabit gelirli kesim için zor bir yıl oluyor ve 2025 yılının ilk yarısı daha da zor geçmeye aday.

Türkiye’de tüm bunlar olurken ekonomi politikası olmayan ve günü birlik kararlarla, plansız programsız ülke yöneten hükümetimiz borçlanmaya ve bütçe açığını daha da artıracak kararları uygulamaya devam ediyor.

Bu plansızlığın bir bedeli olacak. Sanal bet, Krpito para, günlük kiralanan evlerden vergi almamayı tercih eden hükümet yüzünden bu bedeli tüm KKTC halkı ödemek zorunda kalacaktır.'