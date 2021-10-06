“Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Mehmetçik Bölgesi İmar Planı için Turizm Bakanlığı bahçesinde başlattığı çadır eylemine dört belediye başkanı da dahil oldu

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’in Mehmetçik Bölgesi İmar Planı sürüncemede bırakıldı gerekçesiyle, 29 Eylül tarihinde Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurarak başlattığı eyleme, “planlı yaşama destek olmak” için önceki gün dört belediye başkanı daha katıldı. Eylem nedeniyle Bakanlık bahçesinde pankartlar açılırken, bir de müzik dinletisi yapıldı.Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan çadır kurmadan eyleme katılırken, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da bakanlığın bahçesine çadır kurdu. Böylece, uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow’un Kuzey Kıbrıs'taki üye belediyelerinin tümü eylemde yerini almış oldu.Dört belediye başkanının eylemine çadırlarıyla devam ettiği Bakanlık bahçesi, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, dün Grup Otantik’in müzik dinletisine de sahne oldu.Ayrıca belediye başkanları, Bakanlık bahçesinin birçok yerine “Gelecek nesillere planlı bir gelecek kurmak için burdayız” gibi sloganların kullanıldığı pankartlar yerleştirdi.Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili olarak Birleşik Kurulun henüz toplantıya çağrılmadığını belirterek, Kurul toplantıya çağrılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.Eyleminin 7’inci gününde olan Sarıçizmeli, bu süreçte Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bakanlıktaki bürokratlarla sürekli görüştüğünü ancak Temmuz ayı başında sürece müdahil olmak isteyen Ulusal Birlik Partisi ile hiçbir diyalog kurmadıklarını kaydetti.Fikri Ataoğlu’nun kendisine, bu konuyu dünkü Bakanlar Kurulu toplantısına taşıyacağını söylediğini belirten Sarıçizmeli, “Bu kadar emekten sonra bu iş bitirilmelidir” şeklinde konuştu.Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadırda kaldığı süre boyunca her sabah Bakan Fikri Ataoğlu kahve içtiğini söyleyen Sarıçizmeli, bu mücadeleyi Ataoğlu’nun desteği ile başlattıklarını savunarak, bu sürede gerek Bakan Ataoğlu ile gerek bürokratları ile gerekse Şehir Planlama Dairesi ile sürekli istişare halinde olduklarını anlattı.Ülkesel fiziki plan yayımlandığında, 2017 yılına kadar bütün belediyelerin imar planlarını bitirme noktasında belediyelere bir ödev verildiğini belirten Sarıçizmeli, “İmar planları bu ülkenin ihtiyacıdır. Başka türlü kalkınamaz, büyüyemeyiz. Bugün Türkiye’de imar planı olmayan belediye yok denecek kadar azdır. Başka türlü sürdürülebilir bir yapıya ulaşmanın yolu yoktur” ifadelerini kullandı.Dört belediye başkanının eylemine çadırlarıyla devam ettiği Turizm Bakanlığı bahçesi, dün Grup Otantik’in müzik dinletisine de sahne olduYeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustada Zurnacılar, ülkenin imar planı karnesinin çok zayıf olduğu eleştirisinde bulundu.Bütün yerel ve merkezi yönetimlerin ülkenin planlı bir şekilde gelişmesini arzu ettiğini belirten Zurnacılar, “Dolayısıyla bu konuda işbirlikleri çok önemlidir, niyet de çok önemlidir. Günün sonunda bir fikir birliği ile bu planların sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz” dediGeçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Daha iyi refah bir düzen için çalışıyoruz. Ne yaparlar, ne yaptırırlar. Bari bizim yapmamıza müsaade etsinler” dedi.Ülkedeki çarpık düzenden şikayet eden Öztaş, Belediyeler, Belediyeler Yasasının onaylanmasını beklerken Meclis’in bile açılamadığını belirtti.Eyleme destek vererek ve gerekirse şiddetini artırarak istediklerini alma peşinde olduklarını belirten Öztaş, merkezi yönetimin bu eyleme kulak tıkamamasını istedi.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, daha düzenli bir çevre, bölge ve ülke için imar planlarının şart olduğunu vurgulayarak, yasa gereği de bu planların yapılmasının zorunlu olduğunu aktardı.Lefke Belediyesi’nin de üç yılı aşkın süredir imar planı çalışması olduğunu anlatan Kaya, “Halkı bilgilendirme toplantısı noktasına kadar geldik ama orada kaldık. İrade gerekiyor… Niye yapılmadığı ile ilgili yanıt da alamıyoruz” dedi.Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Uzun zamandır talep ettiğimiz planlı yaşama geçme konusunda çalışmalarını tamamlamış Mehmetçik Belediyesi’nin imar planının sonuçlandırılarak ilan edilmemesi düşündürücü ve üzücüdür” dedi. Orçan, merkezi hükümetlerin bu konuda yerel yönetimlerin destekçisi olması gerekirken köstekçisi pozisyonuna düştüğünü savundu.Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, eylemdeki belediye başkanlarını ziyaretinde, imar yetkisinin yerel yönetimlerde olması gerektiğini vurguladı. Eylemdeki belediye başkanlarının duruşunu “bir yerel yönetim isyanı” olarak nitelendiren Özçınar, buna kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özçınar, “Belediye başkanları bu hale düşürülmemeliydi” diyerek, eylemin başarılı olmasını diledi.