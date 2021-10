Belediye başkanları, Bakanlık bahçesinin birçok yerine “Gelecek nesillere planlı bir gelecek kurmak için burdayız”, “İmar planlarımızın hayata geçmesi için birleşik kurula götürülmesini ve sürecin başlatılmasını talep ediyoruz”, “Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz” gibi sloganların kullanıldığı pankartlar yerleştirdi

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’in Mehmetçik Bölgesi İmar Planı sürüncemede bırakıldı gerekçesiyle, 29 Eylül tarihinde Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurarak başlattığı eyleme, “planlı yaşama destek olmak” için dün dört belediye başkanı daha katıldı. Eylem nedeniyle Bakanlık bahçesinde pankartlar açılırken, bir de müzik dinletisi yapıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan çadır kurmadan eyleme katılırken, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da bakanlığın bahçesine çadır kurdu. Böylece, uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow’un Kuzey Kıbrıs'taki üye belediyelerinin tümü eylemde yerini almış oldu.

BAKANLIK BAHÇESİ, MÜZİK DİNLETİSİNE DE SAHNE OLDU

Dört belediye başkanının eylemine çadırlarıyla devam ettiği Bakanlık bahçesi, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, bugün Grup Otantik’in müzik dinletisine de sahne oldu.

Ayrıca belediye başkanları, Bakanlık bahçesinin birçok yerine “Gelecek nesillere planlı bir gelecek kurmak için burdayız”, “İmar planlarımızın hayata geçmesi için birleşik kurula götürülmesini ve sürecin başlatılmasını talep ediyoruz”, “Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz” gibi sloganların kullanıldığı pankartlar yerleştirdi.

Öte yandan, Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ise dün eylemdeki başkanları ziyaret ederek sohbet etmişti.

Çadır eylemi yapan belediye başkanlarını ziyaret eden Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunarak, planlı yaşama geçme isteklerini vurguladı.

SARIÇİZMELİ: “ATAOĞLU, KONUYU BUGÜNKÜ BAKANLAR KURULU’NA TAŞIYACAĞINI SÖYLEDİ”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı ile ilgili olarak Birleşik Kurulun henüz toplantıya çağrılmadığını belirterek, Kurul toplantıya çağrılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Eyleminin 7’inci gününde olan Sarıçizmeli, bu süreçte Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bakanlıktaki bürokratlarla sürekli görüştüğünü ancak Temmuz ayı başında sürece müdahil olmak isteyen Ulusal Birlik Partisi ile hiçbir diyalog kurmadıklarını kaydetti.

Fikri Ataoğlu’nun kendisine, bu konuyu bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına taşıyacağını söylediğini belirten Sarıçizmeli, “Bu kadar emekten sonra bu iş bitirilmelidir. Bir taraftan bu işin bitmesini istiyoruz ama bunun da ötesinde yasa gereğidir. Biz yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, siz yasaları yapıyorsunuz, biz yerine getiriyoruz siz engel koyuyorsunuz. Biz UBP ile görüşmeyiz gibi bir duruşumuz yok. Oturalım konuşalım, siz de taleplerinizi ortaya koyun. Şehir Plancıları sizden gelen talepleri de derleyip sonlandıracaklar. Ama üç aydır bekliyoruz ve talepsiz bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakanın görevlendirdiği kişi ile görüşme girişiminde bulunduğunu da söyleyen Sarıçizmeli, geri dönüş alamadığını savundu.

“FİKRİ BEYLE HERGÜN SABAH KAHVESİ İÇİYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadırda kaldığı süre boyunca her sabah Bakan Fikri Ataoğlu kahve içtiğini söyleyen Sarıçizmeli, bu mücadeleyi Ataoğlu’nun desteği ile başlattıklarını savunarak, bu sürede gerek Bakan Ataoğlu ile gerek bürokratları ile gerekse Şehir Planlama Dairesi ile sürekli istişare halinde olduklarını anlattı.

Ataoğlu’nun istek ve samimiyetine inandığını dile getiren Sarıçizmeli, “Ama o da şimdi anlamsız bir çekingenlik içerisindedir. Başbakanın hassasiyetleri olduğundan bahsediyor” dedi.

“BELEDİYELER TEDİRGİN…”

Ülkesel fiziki plan yayımlandığında, 2017 yılına kadar bütün belediyelerin imar planlarını bitirme noktasında belediyelere bir ödev verildiğini belirten Sarıçizmeli, “İmar planları bu ülkenin ihtiyacıdır. Başka türlü kalkınamaz, büyüyemeyiz. Bugün Türkiye’de imar planı olmayan belediye yok denecek kadar azdır. Başka türlü sürdürülebilir bir yapıya ulaşmanın yolu yoktur” ifadelerini kullandı.

Yeniboğaziçi bölgesinin 2019 yılından beridir planın geçmesini beklediğini belirten Sarıçizmeli, şimdi Mehmetçik bölgesi planının da bekleme aşamasına geldiğini ve imar planları ile ilgili çalışma aşamasında olan diğer belediyelerin ise benzer süreçleri yaşama tedirginliği yaşadığını söyledi.

İmar planları ile ilgili yaşananların bölge halkını da yatırımcıları da olumsuz etkilediğini aktaran Sarıçizmeli, plansızlığın sadece imar konularında değil ülkedeki her alanda yaşandığını savunarak günlük politikalar üretmenin alışkanlık haline gelmesini eleştirdi.

ZURNACILAR: “FİKİR BİRLİĞİ İLE BU PLANLARIN SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustada Zurnacılar, ülkenin imar planı karnesinin çok zayıf olduğu eleştirisinde bulundu.

Bütün yerel ve merkezi yönetimlerin ülkenin planlı bir şekilde gelişmesini arzu ettiğini belirten Zurnacılar, “Dolayısıyla bu konuda işbirlikleri çok önemlidir, niyet de çok önemlidir. Günün sonunda bir fikir birliği ile bu planların sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz” dedi

Hala hayata geçmeyen Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı 2016 ile ilgili de konuşan Zurnacılar, üç bölgenin birbirinden farklı özellikleri olduğunu ve aynı anda imar planına tabii tutulmasının sağlıklı olmadığını söyledi.

Eylemdeki 5 belediyenin Cittaslow belediyesi olarak uluslararası bir ünvanı olduğunu hatırlatan Zurnacılar, planlı yaşamanın Cittaslowun en önemli kriterlerinden biri olduğunu da vurguladı.

ÖZTAŞ: “NE YAPARLAR, NE YAPTIRIRLAR”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Bakanlık bahçesinde kalarak Sarıçizmeli’nin eylemine destek vereceklerini kaydederek, “Daha iyi refah bir düzen için çalışıyoruz. Ne yaparlar, ne yaptırırlar. Bari bizim yapmamıza müsaade etsinler” dedi.

Ülkedeki çarpık düzenden şikayet eden Öztaş, Belediyeler, Belediyeler Yasasının onaylanmasını beklerken Meclis’in bile açılamadığını belirtti.

Eyleme destek vererek ve gerekirse şiddetini artırarak istediklerini alma peşinde olduklarını belirten Öztaş, merkezi yönetimin bu eyleme kulak tıkamamasını istedi.

Birçok bölgenin yıllarca emirnamelerle idare edildiği eleştirisinde bulunan Öztaş, Geçitkale’de ise Fasıl 96 kurallarının uygulandığı ve köy dokusunu bozan inşaatlar yapıldığını da söyledi.

KAYA: “İRADE GEREKİYOR”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, daha düzenli bir çevre, bölge ve ülke için imar planlarının şart olduğunu vurgulayarak, yasa gereği de bu planların yapılmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Lefke Belediyesi’nin de üç yılı aşkın süredir imar planı çalışması olduğunu anlatan Kaya, “Halkı bilgilendirme toplantısı noktasına kadar geldik ama orada kaldık. İrade gerekiyor… Niye yapılmadığı ile ilgili yanıt da alamıyoruz” dedi.

ORÇAN: “MERKEZİ HÜKÜMETLER YEREL YÖNETİMLERİN KÖSTEKÇİSİSİ POZİSYONUNA DÜŞTÜ”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bir ülkenin kalkınmasının temellerinden birinin planlı yaşamak olduğuna vurgu yaptı.

“Planlı yaşama hakkımız var. Uzun zamandır talep ettiğimiz planlı yaşama geçme konusunda çalışmalarını tamamlamış Mehmetçik Belediyesi’nin imar planının sonuçlandırılarak ilan edilmemesi düşündürücü ve üzücüdür” diyen Orçan, merkezi hükümetlerin bu konuda yerel yönetimlerin destekçisi olması gerekirken köstekçisisi pozisyonuna düştüğünü savundu.

Orçan, “Tatlısu da hala emirnamelerle idare ediliyor. Biz de imar planımızın bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Ama yapılan bu kadar emek neticesinde ortaya çıkan, halkın da onayına sunulmuş Mehmetçik Bölgesi İmar Planının artık yürürlüğe girmesi gerekir. Sarıçizmeli’nin bu konuda duyarsız kalanlara duyarlılık göstermelerini hatırlatmak için yaptığı girişimi destekliyoruz. Ümit ederiz sesi duyulur ve Mehmetçik Belediyesi’nin imar planı ilan edilir, bizimki de başlar” şeklinde konuştu.

ÖZÇINAR: “İMAR YETKİSİ YERELDE OLMALI”

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, eylemdeki belediye başkanlarını ziyaretinde TAK’a yaptığı açıklamada, imar yetkisinin yerel yönetimlerde olması gerektiğini vurguladı.

Merkezi hükümetin fiziki planları yapmasının doğal olduğunu ifade eden Özçınar, “Ama imar yetkisi yerelde olmalıdır. İmar yetkisi yerelde olması gerekirken biz bunu yerele devretmiyoruz” dedi.

Özçınar, imar planlarının gereklilik olduğunu ve bu konuda belediyelere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini kaydetti.

Eylemdeki belediye başkanlarının duruşunu “bir yerel yönetim isyanı” olarak nitelendiren Özçınar, buna kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özçınar, “Belediye başkanları bu hale düşürülmemeliydi” diyerek, eylemin başarılı olmasını diledi.