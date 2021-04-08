Planımız Mayıs ayında esas açılma sağlamak

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı devre turizmin deneme testi olduğunu söyledi ve “Asıl planımız, Aşılanmış ve çift PCR testi yaptırmış turisti kabul edeceğimiz. Mayıs ayındaki esas açılmadır” dedi





Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı devre turizm planını konusunda açıklama yaptı.

Ataoğlu, şöyle dedi:

“Gelecek olan yolcular uçağa binmeden uygulama bağlamında gerekli indirme işlemlerini yapıp adaya giriş sağlayacak, kapalı devre sürecine hangi oteller dâhil olacaksa o otellerin bilgisi bize gelecek ve gelecek olan turistler bilekliği taktıkları zaman hangi otele gideceklerini bilmiş olarak takacaklar. Bileklikler de o otellerin derinliğine göre ayarlanacak takıldığı andan itibaren. İlgili firma denetleme yetkisi de aldı. Bileklikler cep telefonuyla işlenme koşulu ile alınacak ilgili firma akıllı telefona uygulamayı yükleyebilecek olanlara yüklemeyi, akıllı telefon kullanmayanlara ise akıllı telefon kiralama durumunun da söz konusu olduğu bilgisi aktarıldı. Turistlerin güvenliği otellerin kendi sorumluluğu altında olacak, ek olarak ilgili firmanın güvenlikleri de orada olacaklar, Böylelikle üç günlük misafirlerin otelden dışarıya çıkmalarında dışarıdan herhangi birinin girmesine müsaade etmeyeceklerdir. Keza çalışan personelimiz de otelden dışarıya çıkmayacak ya da konakladıkları lojmanların dışına çıkmayacaklardır” dedi.

Ataoğlu turizmde açılma planları hakkında yaptığı açıklamalarda; “Asıl planımız Mayıs ayındaki esas açılmadır. Aşılanmış ve çift PCR testi yaptırmış turisti kabul edeceğimiz. Kapalı devre aslında bir deneme testidir. Burada önemli detay ise bu süreç içerisindeki vaka sayılarıdır. Fakat bugün ki vakalara bakacak olursak tamamen kapalı devre olmuş olacak hep personel için hem de yolcu için.

Ataoğlu; “Öğrencilerin aileleriyle beraber adaya girişi durumunda eğer öğrencinin evi mevcut ise ailenin gerekli koşulları tamamlayarak evde kalmaları sağlanabilir. Fakat ev bile olsa aynı ortamda kalmamaları tavsiye edilerek pandemi otellerinde kalmayı tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

