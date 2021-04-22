Piyasada kara tablo

İş insanı Esin Esmen, Covid-19 sürecinde KKTC'deki kara tabloyu paylaştı, perakende sektöründe müşterilerin mağazalara girişinin Lefkoşa’da yüzde 67 azaldığını, iki yılda gıda dışı perakende sektöründe fiyat pahalılığının ise yüzde 35-43 arttığını vurguladı



İş insanı Esin Esmen, Covid-19 sürecinde KKTC'deki kara tabloyu paylaştı. Esmen paylaşımında KKTC perakende sektöründe müşterilerin mağazalara girişinin Lefkoşa bölgesinde yüzde 67 oranında azaldığını belirterek "Mevcut COVİD-19 sürecinin devam ettiği şu günlerde ülkeyi yönetenlerin aldığı bir dizi kısıtlamaların devam ettiği ortamda belirsizliklerin yarattığı acı tablo ülke ekonomisinde işlerin iyi yönde seyretmediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Esin Esmen'in paylaşımı şöyle:

KKTC’deki kara tablo:

Bildiğiniz üzere COVİD-19 pamdemi sürecinden bugüne KKTC’de yaşayan ve yine bu ülkede kazandığını bu ülkede yatırıma dönüştüren toplumun her bireyinin ve iş insanlarının yaşadığı süreci üzülerek ve çaresizce sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mevcut COVİD-19 sürecinin devam ettiği şu günlerde ülkeyi yönetenlerin aldığı bir dizi kısıtlamaların devam ettiği ortamda belirsizliklerin yarattığı acı tablo ülke ekonomisinde işlerin iyi yönde seyretmediğini göstermektedir. KKTC’de yaşayan her vatandaşın almış olduğu bireysel ve ticari riskler o ülkeye duyulan güvene bağlıdır.

Aşağıda paylaşacağım tablo şu anda yaşananları analiz edip ivedilikle yapılması gerekenlerin ne kadar acil olduğunu ortaya koymaktadır;

KKTC perakende sektöründe müşterilerin mağazalara giriş ve satışa dönüş oranları;

2019-2021 Lefkoşa %67 Azaldı

2019-2021 Girne %55 Azaldı

2019-2021 Mağusa %56 Azaldı

KKTC’de 2019-2021 gıda dışı perakende sektöründe (konfeksiyon v.b) fiyat pahalılığı %35-43 oranında arttı.

KKTC’de 2019-2021 döviz kurlarındaki oran %47 arttı.

KKTC’de 2019-2021 Asgari ücret %45 oranında arttı.

