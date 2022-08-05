“Piyasa yüzde 30 daha pahalı oldu”

Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Şükrü Umarbeyli, “Piyasa asgari ücret artışını hissettikten sonra bile yüzde 30 her şey zamlandı” dedi



Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Şükrü Umarbeyli konuk olarak katıldı.

Umarbeyli, 8 bin 600 TL olan asgari ücretin maaliyetinin işveren için 9 bin 700 - 10 bin TL civarlarında olabileceğini söyleyerek, özellikle küçük esnafın sadece elektrik ve yanında çalışan bir kişi için en az 14 bin TL kadar masrafı olacağına dikkat çekti. Umarbeyli, esnafın bir aylık gelirinin 14 bin TL olamadığını da belirtti.

Umarbeyli, bunlara bağlı olarak işsizlik sorununun ortaya çıktığından bahsetti. “Zaten piyasa asgari ücret artışını hissettikten sonra bile yüzde 30 her şey zamlandı” diye konuşan Umarbeyli, özelikle sabit giderlerde çok artış olduğunu söyledi.

“Türkiyede heterodoks bir politika var” ifadelerini kullanan Umarbeyli, İngiltere ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerin faiz artışı yaptığını ve şu an için doğru olanın zaten bu olduğuna değindi. Umarbeyli, enflasyonun sebep, faizin ise sonuç olduğunun altını çizdi.

“Türkiye bunu kabul etmiyor” diye konuşan Umarbeyli, Türkiye’nin enflasyona bakmadan faizleri düşürerek ya da sabit tutarak ‘arz talep’ dengesi ile enflasyonu düşürmeye çalıştığını ancak bunun başarılı olamayacağını belirtti.

Umarbeyli, dünya ticaretinin yüzde 89’unun dolar ile devam ettiğini ifade etti. “Çin ve Rusya kendi coinlerini üretti” diye konuşan Umarbeyli, bunun esas amacının dolar rezerv parasını bitirmek için olduğunu söyledi.

Rezerv paralarının bitmesi durumuna ABD'nin sıkıntıya uğrayacağından bahseden Umarbeyli, “Amerika’nın 22 trilyon dolar dış borcu var ama sıkıntı etmiyorlar çünkü istedikleri kadar para basabiliyorlar” dedi.

Kredi fonu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Umarbeyli, “Bankalar Eylül, Ekim ayında bir yükselme olacağını düşündüğü için, skoru iyi olan insanlara veriyor krediyi sadece, veya geliri belli olmayan insanlara temkinli olarak veriyor” ifadelerini kullandı.

“Taşıma su ile değirmen dönmez, elektrik sorunu böyle çözülmez” diye konuşan Umarbeyli, Hollanda’nın biyolojik karanlıkta parlayan boya ürettiğini, Rum tarafında rüzgar gülleri kullanıldığını ifade ederek, ‘lamba ağaç’ diye bir ağacın olduğunu ve çok ışık vermese de gidilecek yolun aydınlandığını belirtti.

"Başka ülkeler bu sistemleri yapabiliyorsa biz neden yapmayalım?" sorusunu soran Umarbeyli, doğa dostu ve uygun maliyetli çözümlerin olduğundan ve uygulanması gerektiğinden bahsetti.





