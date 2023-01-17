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“Piyasa daha pahalı olacak”

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Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, plastik poşet ve naylon kullanımının kaldırılmasıyla piyasanın daha da pahalılaşacağının altını çizdi

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“Piyasa daha pahalı olacak”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, plastik poşet ve naylon kullanımının kaldırılması konusunu değerlendirdi.
Kararın 2018’de konuşulduğunu lakin orada kaldığını söyleyen Kamacıoğlu, şuan ise “6 ay sonra plastik kullanımını bitiriyoruz” denildiğini, bu söylemin 200-250 hanenin ekmek kapısını da kapatacağını ifade etti.
Sanayi Odası olarak önerilerinin de olduğunu dile getiren Kamacıoğlu, şöyle konuştu;
“Bizim önerimiz; daha kalın naylonları üretip onları parayla satmak. Bu naylonlar daha uzun süreli kullanılabilir olacak, daha sağlam olacak. Bir diğeri ise ülkeye çöp poşeti girişini yasaklamak. Çünkü çöp poşetleri bu naylonların geri dönüşümünden yapılıyor. Ülkeye çöp poşeti girişini yasaklarsak; bizler geri dönüşümden çöp poşeti yapabileceğiz.”
Restorancıların paket servis konusunda yaşayacağı sıkıntılara da değinen Kamacıoğlu, zaten yüksek olan maliyetlerin daha da artacağını söyleyerek piyasanın daha da pahalılaşacağının altını çizdi.
 
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