banner913
banner932
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
15 0
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
21 0
 
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
34 0
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
32 0
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
56 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
96 0
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
29 0
banner1032

“Pişkinlikte son nokta”

banner1020

Cumhurbaşkanlığı, Meclis’te yaşanan krizle ilgili CTP’yi sorumlu tuttu. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul

banner1045
“Pişkinlikte son nokta”
banner971

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda

Meclis’te yaşanan krizle ilgili olarak CTP sorumlu tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın paylaşımında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin çekilmesi ile yaşanan Cumhuriyet Meclisi’ni açma krizine bağlı olarak yaşanan gelişmelerden dolayı Türkiye ziyaretini iptal etti” şeklinde duyuru yapıldı.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve son siyasi krizle ilgili olarak CTP’yi sorumlu tutan açıklamaya tepki gösterdi.

Şenkul,  “Utanmazlıkta sınır tanımayan, A haberi bile kıskandıracak bir paylaşım yapmış KKTC Cumhurbaşkanlığı” ifadelerini kullandığı açıklamada şunları yazdı:

“Hükümetin vekil sayısı 29

Meclis başkanı seçmek için ihtiyaç duyulan sayı 26.

Gerçek durum bu iken:

Ülkenin tarafsız!!! olması gereken en üst Mevkisi adına yapılan açıklamaya bakın.

Pişkinlikte son nokta diyebileceğimiz bu paylaşım için:

Ersin bey umarım gereğini yapar ve onlar adına hem toplumdan hem de CTP’den özür diler.”

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.