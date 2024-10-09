Cumhurbaşkanlığı, Meclis’te yaşanan krizle ilgili CTP’yi sorumlu tuttu. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda

Meclis’te yaşanan krizle ilgili olarak CTP sorumlu tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın paylaşımında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin çekilmesi ile yaşanan Cumhuriyet Meclisi’ni açma krizine bağlı olarak yaşanan gelişmelerden dolayı Türkiye ziyaretini iptal etti” şeklinde duyuru yapıldı.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve son siyasi krizle ilgili olarak CTP’yi sorumlu tutan açıklamaya tepki gösterdi.

Şenkul, “Utanmazlıkta sınır tanımayan, A haberi bile kıskandıracak bir paylaşım yapmış KKTC Cumhurbaşkanlığı” ifadelerini kullandığı açıklamada şunları yazdı:

“Hükümetin vekil sayısı 29

Meclis başkanı seçmek için ihtiyaç duyulan sayı 26.

Gerçek durum bu iken:

Ülkenin tarafsız!!! olması gereken en üst Mevkisi adına yapılan açıklamaya bakın.

Pişkinlikte son nokta diyebileceğimiz bu paylaşım için:

Ersin bey umarım gereğini yapar ve onlar adına hem toplumdan hem de CTP’den özür diler.”