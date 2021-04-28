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Piskevütünü verin bu faşiste

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LTB Başkanı Harmancı, Devlet Bahçeli’nin sözlerine tepki gösterdi ve “Piskevütünü verin bu faşiste” dedi

Piskevütünü verin bu faşiste

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söylemleri nedeniyle tepki gösterdi.
Harmancı’nın açıklaması şöyle:
“Piskevütünü verin bu faşiste, 17-25 Aralık’ta hesap soracaktı, sonra “reisinin” yanında kuzu oldu, orjinalini kurt kaptı geriye de bu zavallı kaldı.
Hadi ordan, seviyesiz, siz oralarda işkembeden atarken “ahmak EOKA’cı” dediğin adam toplumunu savunurken ayağından vuruldu.
Bu toplumun sinir uçlarına basmaya bilinçli bir şekilde devam ediyorsunuz; niyetiniz belli de biz de çok inatçı bir toplumuz, ömrümüz vefa ettiğince sizin bağnazlığınıza karşı, sizin cahilliğinize karşı ve sizin fenalığınıza karşı direneceğiz.”
 
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