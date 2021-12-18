Pilli’ye şiir okundu

Sağlık örgütlü sendikalar sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı Sağlık Bakanlığı önünde eyleme gitti. KTAMS Başkanı Bengihan Sağlık Bakanı Pilli’ye atfen, Bertolt Brecht’in “İyi Adama Bir İki Soru” şiirini okudu





Kamu sağlık kurumlarında örgütlü sendikalar olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), “sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı Sağlık Bakanlığı’nın duyarsız kaldığı” gerekçesiyle, sorunlara dikkat çekme ve uyarma amacıyla basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı önünde yapılan açıklamada, pandemi sürecinde risk altında çalışan sağlık personelinin yaşadığı sıkıntılar anlatılarak, bu sıkıntıları çözmek adına sendikaların talepleri sıralandı.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, söz alarak, talepleri üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından bir kriz masası oluşturulduğunu ve pazartesi ilk toplantılarını yapacaklarını ancak bu masada doktorların yanında diğer sağlık çalışanlarını temsil eden örgütlerin de yer alması gerektiğini söyledi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da Sağlık Bakanlığı’nın sıkıntılarını çözmek adına atılması gereken adımları atmadığını öne sürdü.

Özellikle, çalışanlarının risk oranlarında son 2 yılda büyük artış yaşandığına dikkat çeken Atan, risk ödeneğine ilişkin hiçbir gelişme yaşanmadığını ileri sürdü. Atan, bunun yanında, sağlık çalışanlarına altı aydan beri ek mesailerin ödenmediğini, Bakanlık tarafından alınması gereken üniformaların halen alınmadığını ve “insafsızca” görevlendirmeler yapıldığını öne sürdü.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan “yanlış ve partizanca” kararlar sonucunda, “sağlık hizmetlerinin kaosa sürüklendiğini, sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesi gereken pandemi süresince cezalandırdıklarını” söyledi.

Bengihan, “Seçime odaklanan siyasilerin, sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yaptığını, kronik hastaların hizmet gördüğü birimlerde eksiklikler varken, sağlık ocaklarına ihtiyaç fazlası görevlendirmeler yapıldığını” ileri sürdü ve çalışanlar arasında ayrımcılığın giderilmesi ve sağlıkla siyasetin karıştırılmaması çağrısında bulundu.

Bengihan, ardından, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye atfen, Bertolt Brecht’in “İyi Adama Bir İki Soru” şiirini okudu.



