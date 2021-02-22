Pilli’nin gidişi sinerji değişikliği yaratacak

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden almasıyla ilgili “Bu dönemde çok yorulduğunu gördüm. Bunun bir sinerji değişikliği yaratacağını düşünüyorum" dedi





Başbakan Ersan Saner, kabinesinde değişiklik yaptı. Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı, yerine Ünal Üstel atandı. Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, onayına sunulan kabine değişikliğini onayladı. Ancak Ali Pilli görevden alındığı kararını televizyondan öğrendi.

Başbakan Ersan Saner, 17 Ocak’taki Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin istifa edeceği iddiaları ilişkin açıklamasında, Sağlık Bakanı Pilli’nin istifasını söz konusu olmadığını söylemiş, “Sayın Bakanımız, dünyadaki Sağlık Bakanları içerisinde bence en başarılı Sağlık Bakanları’nın başında gelmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Saner, kabine değişikliğiyle ilgili açıklamasında, pandemi sürecinde nöbet değişiminin hem Pilli hem de ülke için yararlı olacağını düşündüğünden kabinede değişikliğe gidilmesini uygun bulduğunu kaydederek görevden aldığı Ali Pilli’ye teşekkür etti; yeni bakan Üstel’in görevini başarıyla yapacağına inandığını belirtti.

Başabakan Saner, Ali Pilli’nin yorulmuş olduğunu gördüğünü bu yüzden bir görev değişimi yapmayı uygun bulduğunu söyledi. Saner, parti içinde bir sıkıntı olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Başbakan Ersan Saner görevden alınan Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alınma haberini endirekt olarak öğrendiğini 15 önce karşılıklı konuştuklarını söyledi.

Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden almasından önce kendisiyle bir görüşme yapmadığını söyledi.

Saner, 15 gün önce bu düşüncesini Ali Pilli ile paylaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Direkt olarak kendisine söylemedim ama indirekt olarak Sayın Pilli görevden alınacağını biliyordu. Bu konuyu 15 gün önce kendisiyle görüşmüştük zaten. İlk şiddetli bir tepki vermiş, daha sonra yetkinin bende olduğunu ve kararımı saygıyla karşılayacağını söylemişti.”

Saner şöyle devam etti:

" UBP'nin 21 vekili var ve her biri her görevi yapabilir. Sayın Pilli'de bir yorgunluk gözlemliyorum. Aşı konusunda da toplumda şikayet oldu. Biraz istirahat yapmasının doğu olacağını düşünüyorum. Aşı konusunda tam istediğimiz yöntemi izleyemedik. Burada hükümet olarak daha istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Başbakan olarak bundan sorumlu olan benim"

Bir aşı programı sunmuştu bize Sayın Bakan. Bunun uygulanması noktasında atılan adımların bu planla uyuşmadığını söyleyebilir" diyen Saner, "Sadece aşı konusu değil, bu dönemde çok yorulduğunu gördüm Ali Bey'in. Bundan dolayı görev değişimi olarak bunu addediyorum. Hükümet olarak da ciddi bir baskı altında kaldık. Bunun bir sinerji değişikliği yaratacağını düşünüyorum" dedi

