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Pilli’den Tatar’a sitem

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Ali Pilli, Cumhurbaşkanı Tatar’a sitem etti: “Ersin beye eğer görevden alma kararnamemi imzalayacaksanız bunun bana haber verilmeden yapılmasına izin vermeyin demiştim”

Pilli’den Tatar’a sitem
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Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisine görevden alınacağını söylememesinden yakındı.
Kendisinin Sağlık Bakanlığı görevinden Cuma günü alındığını anlatan Pilli “Meğer beni Cuma günü görevden almışlar ben cumartesi günü öğrendim. Ve sayın Tatar bana bunu söylemedi” dedi.
Kendisinin yıllarca Tatar’ın yanında olduğunu hatırlatan Pilli, “Ersin beye eğer görevden alma kararnamemi imzalayacaksanız bunun bana haber verilmeden yapılmasına izin vermeyin" dedim.
Ben bu samimiyeti Sayın Tatar’ın bana göstermesini bekledim” dedi.
“Tatar’a kırgınlığınız var mı?” sorusu üzerine Pilli şöyle konuştu:
“O’nun yanında hiç kimse yokken ben vardım. Biz 10 kişiydik. Kurultaydan önce 10 kişi 12 bin kişiyi aradık. Bu ekipleri ben kurdum. Kurultayda sandık başında yalan dolan olmasın diye ben sandık başı tedbirlerini aldım. Ben sayın Tatar’dan tek bir şey istedim. Ersin beye eğer görevden alma kararnamemi imzalayacaksanız bunun bana haber verilmeden yapılmasına izin vermeyin dedim.
Tatar kurultaya hazırlanırken yanında ben vardım, başbakan olurken yanında ben vardım. Cumhurbaşkanı olurken yanında ben vardım. Ama ben hep vardım, birçoğu sonradan geldi. Ben de bu samimiyeti sayın Tatar’ın bana göstermesini bekledim. 
Cumartesi-Pazar günü müsteşarım aradı ve sayın Tatar görevden alındığımı dahi söylemedi.
 “Tatar’a kırgınlığınız var mı?” sorusu üzerine konuşan Pilli, şöyle konuştu:
Hiç kimse yokken ben vardım. Biz 10 kişiydik. Kurultaydan önce 10 kişi 12 bin kişiyi aradı. Bu ekipleri ben kurdum. Kurultayda sandık başında yalan dolan olmasın diye ben sandık başı tedbirlerini aldım. Ben sayın Tatar’dan tek bir şey istedim.
Ersin bey eğer görevden alma kararnamemi imzalayacaksanız bunun bana haber verilmeden yapılmasına izin vermeyin dedim.
Tatar kurultaya hazırlanırken yanında ben vardım, başbakan olurken yanında ben vardım. Cumhurbaşkanı olurken yanında ben vardım. Ama ben hep vardım birçoğu sonradan geldi. Ben de bu samimiyeti sayın Tatar’ın bana göstermesini bekledim. 
Cumartesi-Pazar günü müsteşarım aradı ve sayın Tatar görevden alındığımı dahi söylemedi.
 
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