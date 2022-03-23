Pilli’den ilaç itirafı

Sağlık Bakanı Pilli: “İtiraf ediyorum, ülkeye giren ve çıkan ilaçları bilmiyoruz. İlaçların son kullanma tarihlerinin ne zaman dolacağını bilmeliyiz”



Meclis’te söz alan Sağlık Bakanı Pilli, yakın zamanda sağlık alanında birçok yasayı Meclis’e getireceğini ifade etti.

İlaç sıkıntısı konusunda da konuşan Pilli, bu konunun da çok hassas olduğunu, Bakanlığının ilk döneminde de tarihi geçmiş bir çok ilaç bulunduğunu hatırlattı.

Pilli, “Malesef doğrudur. Ben de buradan itiraf ediyorum. Ülkemize ve eczanelerimize giren-çıkan ilaçları bilmiyoruz. Bu yüzden otomasyon sistemi şarttır. Bu çalışma belli bir seviyeye gelmiştir ama bitmemiştir. Bizim depo ve eczanelerimizde hangi ilaçların var olduğunu ve tarihlerini bilmemiz gerekir” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ekonomik krizde ilaç teminlerinin de etkilendiğini anlattı, ülkede ilaçlarla ilgili sıkıntı yaşandığını ifade etti, bu sıkıntının tüm dünyada yaşandığını belirtti.

Pilli, “Herkes yaşlı olacaktır, kimse genç kalmaz, empati yapıp, ‘biz de bir gün oralara düşebiliriz’ diye düşünmeliyiz. Biz yaşlılarımıza ne kadar iyi bakrsak, ileride bize de o kadar iyi bakacaklar. Önümüzdeki günlerde bakımevleri ile ilgili yasaları Meclis’e getireceğiz. Bu dönemde de inşallah yaparız” dedi.

170 milyonluk ilaç ihalesine çıkıldığını, bunların geleceğini ve 6-7 aylık ihtiyacı gidereceğini ancak bir dizi ilaca ulaşılamadığı için teklif vermediklerini belirten Pilli, kanser ilaçlarında ise CTP milletvekili Ceyhun Birinci’nin sözünü ettiği kadar sıkıntı olmadığını belirtti.





