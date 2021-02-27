Pilli ve Çaluda rest çekiyor



Başbakan Ersan Saner’e karşı bir araya gelen UBP içerisindeki muhalifler, UBP’nin olağan kurultayının en kısa sürede gerçekleşmesi için düğmeye bastı. UBP’de erken kurultay ve erken seçim isteyen milletvekilleri, bu taleplerinin UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner tarafından reddedilmesi üzerine harekete geçti.

UBP milletvekilleri Dr. Ali Pilli ve Aytaç Çaluda’nın Pazartesi gününden itibaren Meclis oturumlarına katılmayıp, nisap krizi yaşatmayı kararlaştırdığı öğrenildi. Özellikle Ali Pilli’nin görevden alınmasın karşı çıkan vekillerin partide yol ayrımına geldikleri öğrenildi.

Söz konusu vekillerin tutumu üzerine UBP’de 2013 yılındaki gibi parçalanma olabileceği ve yeni bir partinin kurulmasının sinyallerinin verilmeye başladığı öğrenildi. Partide disiplin, sevgi ve saygının bitmiş durumda olduğuna dikkat çeken partililer, önümüzdeki hafta Meclisin ve UBP’nin çok şeye gebe olduğunu vurguladı. Özellikle sosyal medyada Ali Pilli için açılan destek sayfasının UBP üye sayısının üç katına ulaştığı da dikkat çekti.