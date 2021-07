Pilli-Üstel gerilimi

Eski Sağlık Bakanı Pilli, “Başarılı giden bir pandemi süreci vardı, bitti” dedi, Sağlık Bakanı Üstel’den Pilli’ye yanıt gecikmedi: “Onların zamanında 3 bin test ile doğru muydu yönetim? Bugün 25 bin test yapılıyor. Eleştirilere güler geçerim”



Eski Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli, COVID-19 vakalarında çok ciddi artış yaşandığına, ‘önlenemez’ noktaya ulaştığına dikkat çekti, “Bu durum, bir şeylerin iyi gitmediğini gösteriyor” dedi.

“Başarılı giden bir pandemi süreci vardı, bitmiştir” diyen Pilli, “Bu seviyeden sonra çok çalışmak gerekiyor. İş işten geçiyor” şeklinde konuştu.

Pilli, şu anda temaslı takibinin yapılmadığını da savunarak, “Temaslı takibini yapacaksın ki bulaş riskini önleyebilesin. Temaslıları bulup, izole etmek gerekir. Bu yapılmıyorsa, belli seviyeden sonra hiçbir şey yapamazsın” şeklinde konuştu.

Denetim eksikliğine değinen Pilli, gerekli kontroller yapılmadığı için hiçbir vatandaşın kurallara uymadığını dile getirdi.

Pilli, “Düğünlere gidin, eğlence yerleri, lokantalara bakın. Kural yok. Giriş-çıkışlarda kontrol yok” dedi.

“Sert tedbir yok. Vakalar bir anda çoğaldı, niye çoğaldı?” diye soran Pilli, “Herkes elini taşın altına koymalı. En baştaki de bunu yönlendirmeli” dedi.

İmkanların çoğalması, alt yapının güçlenmesine rağmen aşılama sürecinin tamamlanmamasını eleştiren Pilli, aşılamanın çok yavaş ilerlediğini söyledi.

Pilli, “Bakan olduğumda, aşılamayı Nisan ayında bitirmeyi hedefliyordum” diyerek şöyle devam etti: Süratle aşılama bitmeli. Harekete geçip, süreci yönetmeli. Eskiden çok sıkıntı vardı, şimdi her şey düzeldi. Ama yine de aşılama bitmedi.”

Pilli, “Beni destekleyen insanlar olduğunu görüyorum. Herkese teşekkür ederim. Bizim dönemimizde özveri ile çalıştık. Alt yapısı sıfır olanı nereye getirdik… Toplum menfaatleri ön planda ekonomi ve sağlığı düşünerek hareket ettik. O kadar zorluğa rağmen, sağlık iyi durumdaydı. Halk da bize güveniyordu. Ekonomi de çok kötü olmadı. Dünyaya ve bizim ülkemize bakıp, gerçekleri konuşmak gerekiyor” dedi.

COVID-19 vakalarındaki artışa çok üzüldüğünü belirten Pilli, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna gelmiştik, vakaların biteceği noktaya ulaşmıştık. Güvenli bir ortam yaratacaktık. Her şey ortada şu an, bitmiştir. Umarım bu yoldan geri dönebiliriz” dedi.

ÜSTEL’DEN PİLLİ’YE YANIT

Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, pandemi ile mücadelenin doğru yönetilmediğini iddia eden eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yanıt verdi.

BRT’deki canlı yayında konuşan Bakan Üstel, “İddialara güler geçerim… Üstünde durmaya değmez” dedi.

Üstel şöyle konuştu:

“Onların zamanında doğru denilen süreci nasıl yönelttiler? 3 bin test ile doğru muydu yönetim! Bugün 25 bin adet test yapılıyor, bu söyleme üzüldüm. Biz dünyayı takip ediyoruz, Dünya Sağlık Örgütü’nü, Avrupa Sağlık Örgütünü ve Güney’i, her yeri takip ediyoruz. Bakın biz göreve geldiğimizde aşılama sayısı neydi, şimdi nedir? Rakamlar ortada… Eleştirilere güler geçerim…”

“Üstünde durmaya değmez” diyen Üstel Ali Pilli’nin açıklamalarını “Talihsiz bir söylem” olarak değerlendirdi.