Pilli, Saner’e rest çekti

Pilli, Saner’e “Eğer kararları uygulamayacaksanız, bana gerek yok. Beni de görevden alın” diye çıkıştı

Ülkede yaşanan pandemi krizi, hükümet içerisinde de ciddi bir tartışmaya yol açtı.

Salgını önlemek için Sağlık Üst Kurulu tarafından alınan kararlar resmî gazetede yayınlanmayarak Başbakan tarafından görmezden gelindi.

Başbakan Ersan Saner’in kararları uygulamama tavrı, özellikle Güney ile Kuzey arasındaki teması önlemek için alınan kararı engellemesi Sağlık Bakanı Ali Pilli ile arasını açtı.

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında da Saner- Pilli arasında gerilim yaşandı.

Saner’in bar- meyhanelerle ilgili alınan kararı da resmî gazetede yayınlanmaması bardağı taşıran son damla oldu. Dünkü toplantıya Sağlık Üst Kurulu’nun yeni kararları ile giden Pilli, yine ters bir tavırla karşılaştı.

Pilli, Saner’e “Eğer kararları uygulamayacaksanız, bana gerek yok. Beni de görevden alın. Bu şartlarda çalışmam mümkün değil” diye çıkıştı.

Saner, Pilli’yi zor sakinleştirdi, diğer bakanlar da araya girerek, olayın büyümesini engelledi.

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Haber Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulunarak Bakanlar Kurulu’ndan yaşandığı iddia edilen tartışma olayına netlik getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile “Beni görevden al” söylemine varacak bir tartışma yaşanmadığının altını çizen Ersan Saner, “Bakanlar Kurulu’nda her konu tartışılır ancak Ali Pilli ile aramızda böyle bir tartışma olmadı. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Bu haber doğru değil” ifadelerini kullandı.

