Pilli Meclis’e katıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, izolasyon sürecini tamamlayarak, hükümetin güven oylamasında yer aldı.
Ali Pilli’ye, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belirli aralıklarla 3 kez PCR testi yapıldı. Üç testte de negatif sonuç elde eden Pilli, dün hükümetin güven oylamasına katıldı. Pilli, bu süreçte kendisine gerekli ilgiyi gösteren Nalbantoğlu Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.
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