Pilli Meclis’e katıldı

Üç kez test yapıp negatif çıkan Pilli, dün hükümetin güven oylamasına katıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, izolasyon sürecini tamamlayarak, hükümetin güven oylamasında yer aldı.

Ali Pilli’ye, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belirli aralıklarla 3 kez PCR testi yapıldı. Üç testte de negatif sonuç elde eden Pilli, dün hükümetin güven oylamasına katıldı. Pilli, bu süreçte kendisine gerekli ilgiyi gösteren Nalbantoğlu Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.

