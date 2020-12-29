Pilli: Gerekirse sert tedbirler alınacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı öncesi basına kısa bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘tam kapanma söz konusu mu?’ sorusu üzerine “Net bir şey söyleyemem” dedi.

Pilli, Şubat tatilinin öne çekilmesinin ise gündeme gelebileceğini aktardı.



