Pilli: Eksik ilaçlar ülkeye gelmeye başladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkede eksik olan ilaçların dün itibariyle ülkemize geldiğini açıkladı.

İlaçlarla ilgili tüm ihalelerin sonuçlandığını belirten Bakan Pilli, ilaç firmalarına olan ödemelerin de başladığını belirtti.

Bakan Pilli, 3 hafta içerisinde tüm ilaçların ülkemize geleceğini, bundan sonraki süreçte ilaçlarla ilgili tüm güncel verilerin rapor halinde kendisine iletileceğini kaydetti.

Bakan Pilli, ilaçların gelişinde gecikme olması nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunun bilincinde olduklarını, Sağlık Bakanlığı olarak eksiklikleri gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.