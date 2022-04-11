Pilli, doktorları halka şikayet etti

Niyazi ERGÜLEN
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Ali Pili evrak imzalamayan doktorları hastane bahçesinde halka şikayet etti.
Sosyal Hizmetlerden ödenen vatandaşların hastaneden imzalı evrak istediğini fakat doktorların imzalamadığını söyleyen Bakan Pili, vatandaşlara “şikayetlerinizi dilekçe ile bildirin gereğini yapacam” dedi.
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