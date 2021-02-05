Pilli; "50 yeni vaka belirlendi"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün geceden bu sabah saat 10.00’a kadar 50 yeni vakanın belirlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, BRT’ye telefonla bağlanarak, Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastanelerdeki kapasite sıkıntısına ilişkin soruyu yanıtında, yatak sayısında zorlandıklarını ancak bakanlık olarak hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Pilli, kamuda çalışan doktor ve hemşirelerin sayıca az olmasının yeni bir şey olmadığına işaret ederek, aldıkları hemşirelerin bugün devreye girdiğini ancak sayı yetersiz kalırsa daha sonra yeniden hemşire alacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, “Yetersiz kalırsa yeniden alacağız. Bu kaçınılmaz… Hedefimiz 5 gün içinde artışı durdurup, aşağı çekmektir” dedi.

Bütün karantina otellerinde de doktor ve hemşire bulundurduklarını kaydeden Pilli, “Bütün otellerde doktor var. Hemşire de var. Ve bakanlık ile koordineli çalışıyorlar” dedi. “Oraya koyduk, bıraktık demek değil” diyen Pilli, otellere yolladıkları vatandaşları kendi hallerine bırakmadıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, eczanelerle ilgili karara tepkinin hatırlatılması üzerine, söz konusu kararda bazı düzenlemeler yapacaklarını belirtti. Eczacılar Birliği ile bugün bir araya gelerek görüşeceklerini kaydeden Pilli, “Eczanelerde sıkıntı olabilir. Bunu konuşup, gerekli düzenlemeyi yapacağız… Ecza depolarıyla ilgili durumu da ele alacağız” dedi.