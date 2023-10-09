Pileli Türklerin 20 yılı aşkın bir süredir devam eden yol mücadelesi

Pile-Yiğitler yolunun açılması talebi 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyordu.

Bölge halkı, yolun tamir edilip kullanıma sunulması amacıyla 21 Ağustos 2002 yılında eylem yapmaya başlamış, eylemler aynı yılın eylül ve ekim aylarında da devam etmişti.

Akdoğan, Yiğitler, Erdemli ve Pileli 712 bölge sakini, topladıkları imzalı muhtırayı yetkililer aracılığıyla Pile’de görev yapan BM yetkililerine iletmişti.

Eylemlerde, BM’nin konuyla ilgili takındığı tutum protesto edilirken, “Barış Gücü Yol Hakkımızı Engelleyemez”, “BM’ye soruyoruz: Bu nasıl eşitlik, Ara bölgede Rumlara verilen yol hakkını biz de istiyoruz, “AB’ye gireceksin diyenler Pile’ye girmemizi bile engelliyorlar”, “Hastamızı hastaneye götürmek, akrabamızı görmek, ürünümüzü taşımak istiyoruz” gibi pankartlar da açılmıştı.

Akdoğan, Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dikelya ve Pileliler, uzun yıllar kullanılan ancak 1963 yılında başlayan Rum saldırılarından sonra kapatılan Yiğitler Pile yolunun yeniden kullanıma açılması için başlattığı eylemi, 5 Eylül 2002 tarihinde de devam ettirmişti.

Yolun açılmasına izin vermeyen BM Barış Gücü’nü protesto eden bölge halkını temsil eden 50 kişilik grup, araçlarla, Yiğitler’den hareket edip, 3 kilometresi ara bölgede bulunan 11 kilometrelik Yiğitler Pile yolunu kullanarak, Pile’ye kadar ulaşmıştı. BM Barış Gücü, bu yürüyüşü engellemeye çalışsa da “Barış Gücü’nün adil ve eşit davranmasını” isteyen köylüler, yürüyüşü tamamlamıştı.

15 Eylül 2002 tarihinde yeniden yapılan eylemde, BM Barış Gücü askeri, dönemin Yiğitler Muhtarı Raşid Özsağlam’ın yaralanmasına da yol açmıştı. Rumlara aynı bölgede geçiş hakkı tanıyan, ancak Türk tarafının taleplerini olumsuz karşılayan BM Barış Gücü, eylem sırasında Özsağlam’a araçla çarpıp, yaralanmasına sebep olurken, kadın ve çocukların da yer aldığı eylemcileri, araçlarıyla çevreleyip ablukaya almıştı.

Bölge halkı 20 Ekim 2002 tarihinde de eylemi yineleyip, yolun “eninde sonunda açılacağı” vurgusu yapmıştı.

Türk ve Rumların yaşadığı Pile’ye ulaşımı kısaltacak olan, Pile’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC’nin diğer bölgelerine ulaşımını ve dolayısıyla hayatlarını kolaylaştıracak olan yol için verilen mücadele 2o yılı aşkın bir süredir devam ediyordu.

