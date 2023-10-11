Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?

Diplomatik krize yol açan Pile yolu konusunda uzlaşı sağlandı. Peki uzlaşıya varıldığı açıklanan "çerçeve" neler barındırıyor? Rum basınına göre Pile’nin kuzeyindeki 400 dönümlük araziye konutlar inşa edilecek, boş bir alana ise güneş enerjisi santrali kurulacak

Diplomatik krize yol açan Pile – Arçoz (Yiğitler) yolu konusunda “karşılık anlayış” sağlandı, uzlaşıya varıldı. Mutabakata varılan çerçeveye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yol çalışmalarının 23 Ekim’de başlayacağı ifade ediliyor…

Söz konusu gelişmeyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart açıkladı, varılan mutabakata ilişkin çerçevenin Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdiğini belirtti, detay paylaşmadı.

Varılan uzlaşıya ilişkin ne kuzey ne de güneydeki yönetim detay paylaştı...

Ancak güneydeki basının aktardığına göre yolla birlikte, Pile’nin kuzeyindeki 400 dönümlük araziye konutlar inşa edilecek, boş bir alana ise güneş enerjisi santrali kurulacak.

Yol üzerine geçiş noktalarının da yerleştirilmesinin planlandığı ancak konumunun henüz belirlenmediği, bu kararın “Avrupa Birliği’nin emriyle geldiği” ifade ediliyor.

Yine güneydeki haber kaynaklarına göre çerçeve anlaşması kapsamında Türk askeri personelinin Pile'nin batısındaki tampon bölgeye girme olasılığını da ortadan kaldırıyor. Köyün batısındaki Türk askeri mevzisinin artık “sivil kullanıma” açılacağı, mevzilerin geri çekileceği iddia ediliyor.

