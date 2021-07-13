banner583
banner676
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
98 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
1.6B 0
 
51 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
13 0
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
22 0
Demokrasi sınıfta kaldı
Demokrasi sınıfta kaldı
43 0
banner661
banner682

Piknik değil ‘pislik’ alanı

banner476

Boğaz Piknik Alanı’nda çevreye dağılmış çöpler, cam şişeler hem insan sağlığını riske ediyor hem de sıcak havalar nedeniyle yangın ihtimalini arttırıyor

banner666
Piknik değil ‘pislik’ alanı
Murat ASLAN
Hafta sonları yüzlerce kişiyi ağırlayan Boğaz Piknik Alanında, pikniğe giden sorumsuz vatandaşların bıraktığı çöplerle ortaya utanç verici görüntüler çıktı.
Halka açık bir piknik alanı olan Boğaz Piknik Alanı’na giden insanlar çöplerini toplayarak, çöp kutularına atmak yerine, artıklarını kendi ayak izleri olarak doğaya saçıp gidiyor.



Hafta sonları ailesi ile birlikte güzel vakit geçirip piknik yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen boğaz piknik alanı pislikten girilmez hale geldi. Dağ gibi biriken çöpler anayoldan geçerken fark edilir duruma geldi.
Doğada geri dönüşümü olmayan ve doğada yaşayan canlılara da zarar veren naylon poşetler, pet şişeler, kola tenekeleri, içki şişeleri Boğaz Piknik Alanı’nın adeta yeni bitki örtüsü.


Etraftaki çöpler sadece bir atıktan ibaret değil, aynı zamanda bu yüksek sıcaklıkların yaşandığı ülkemizde orman yangınlarına da davetiye çıkarıyor.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.