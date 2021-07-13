Piknik değil ‘pislik’ alanı

Boğaz Piknik Alanı’nda çevreye dağılmış çöpler, cam şişeler hem insan sağlığını riske ediyor hem de sıcak havalar nedeniyle yangın ihtimalini arttırıyor

Hafta sonları yüzlerce kişiyi ağırlayan Boğaz Piknik Alanında, pikniğe giden sorumsuz vatandaşların bıraktığı çöplerle ortaya utanç verici görüntüler çıktı.Halka açık bir piknik alanı olan Boğaz Piknik Alanı’na giden insanlar çöplerini toplayarak, çöp kutularına atmak yerine, artıklarını kendi ayak izleri olarak doğaya saçıp gidiyor.Hafta sonları ailesi ile birlikte güzel vakit geçirip piknik yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen boğaz piknik alanı pislikten girilmez hale geldi. Dağ gibi biriken çöpler anayoldan geçerken fark edilir duruma geldi.Doğada geri dönüşümü olmayan ve doğada yaşayan canlılara da zarar veren naylon poşetler, pet şişeler, kola tenekeleri, içki şişeleri Boğaz Piknik Alanı’nın adeta yeni bitki örtüsü.Etraftaki çöpler sadece bir atıktan ibaret değil, aynı zamanda bu yüksek sıcaklıkların yaşandığı ülkemizde orman yangınlarına da davetiye çıkarıyor.