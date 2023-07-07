PGM ve DAÜ’den işbirliği

Polis Genel Müdürlüğü’nde görevli personelin kişisel eğitim seviyesini yükseltmek ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla dün Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Üç yıl süreyle geçerli olacak protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Doğu Akdeniz Üniversitesi adına DAÜ Rektörü Prof Dr. Aykut Hocanın imza koydu.

Protokol, eğitim programlarına başvuran Polis Genel Müdürlüğü personelinden 10 kişiye tam burslu eğitim, ayrıca tüm personele, eşlerine ve çocuklarına lisans, yüksek lisans ve doktora programları ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılmasını kapsıyor.

Ayrıca DAÜ tesislerinin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve tesislerde önleyici güvenlik tedbirlerinin alınması konularında, DAÜ akademik ve idari personeli ile iş birliği yapılarak, eğitimlerine yardımcı olunacak.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni konuşmasında, Polis teşkilatı olarak eğitime ayrı önem verdiklerini ifade etti. Kuni, DAÜ’nün sunduğu eğitim fırsatlarının polis mensuplarının eğitim seviyesini yükseltmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Kasım Kuni, her alanda iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

DAÜ Rektörü Prof Dr. Aykut Hocanın ise, Polis Genel Müdürlüğü personelinin eğitimi yanı sıra her alanda polis teşkilatına katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

