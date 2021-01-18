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Pfizer aşıları geldi

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Pfizer aşıları geldi
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Kıbrıslı Türklere verilecek Pfizer aşılarının ilk partisi (bin doz) bu sabah saat 08.30’da Metehan geçiş noktasından teslim edildi.
Sağlık için iki toplumlu teknik komite yetkilileri ve Türk yetkililerin teslim işlemini gerçekleştirdiği Metehan Sınır Kapısı'da ilk parti aşılar Türk yetkililere teslim edildi.

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