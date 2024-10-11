Peyzaj Mimarları Odası: “Kuşların yokluğunda sağlıklı bir insan varlığından söz edilemez.

Peyzaj Mimarları Odası, kuşların yokluğunda, sağlıklı bir dünyadan, dolayısıyla sağlıklı bir insan varlığından söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Oda, sulak alanların korunmasını istedi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülizar Eroğlu, 12 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, sonbahar mevsimiyle artık kuşların soğuk kuzey yarım küreden sıcak güney yarım küreye doğru göçe başladığına dikkat çekerek, Kıbrıs’ın iki büyük göç rotası üzerinde yer aldığını belirtti.

Göç sırasında karnını adada doyuran ve burada bir süre dinlenerek göçüne devam eden kuşların yanında, adada üreyen türler de olduğunu söyleyen Eroğlu, “Kıbrıs kuş çeşitliliği açısından oldukça zengindir zira Kıbrıs'tan çok daha büyük olan Türkiye'de 500'e yakın kuş türü gözlemlenirken Kıbrıs'ta bu sayı 400'ün üzerindedir.” dedi.

Eroğlu, ilaç ve benzeri kimyasallar nedeniyle kuşların var olmak için ihtiyaç duyduğu böceklerin yok edilmesi, kaçak avlanma, küresel ısınma, yeterli su ve besin eksikliği, orman yangınları, kuraklık/yağmursuzluk nedeniyle birçok canlı gibi göçmen kuşların da ciddi bir hayat mücadelesi verdiğini hatırlattı.

- “Kuşların ekolojik rolleri birçok ekosistemin sağlığı ve insan refahı için kritik öneme sahiptir”

Kuşların dünyadaki ekosistemlerin işleyişinde, insan sağlığını, ekonomiyi, gıda üretimini ve milyonlarca diğer canlı türünü doğrudan etkileyecek şekilde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kuşlar zararlıları yutar, çiçekleri döller, tohumları dağıtır, leşleri temizler, besinleri döndürür ve diğer türlere fayda sağlayacak şekilde çevreyi değiştirir. Kuşlar, ayrıca milyonlarca insan tarafından gözlemlenmekte, beslenmekte ve sanatsal/manevi ilham kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan milenyum ekosistem değerlendirilmesi çalışmasında bu ekosistem hizmetleri 4 başlık altında toplanmıştır: ‘Düzenleme, tedarik, destek, kültür hizmetleri.’

Kuşların ekolojik rolleri ve dolayısı ile ekosistem hizmetleri birçok ekosistemin sağlığı ve insan refahı için kritik öneme sahiptir.”

Eroğlu, "kuşların beslendiği, yaşadığı, ürediği doğal alanların, sulak alanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir meslek grubu olan peyzaj mimarları olarak birçok sulak alanın kuruduğu bu sıcak ekim ayında doğal alanların/sulak alanların korunmasını; hükümetin de bu alanları koruma yönünde eylem ve kararlılıkta olmasını gerekli gördüklerini" de kaydetti.