Petrolün uydu görüntüleri

Çevre Mühendisleri Odası, petrol sızıntısıyla ilgili olarak elde ettikleri uydu görüntülerini paylaştı. Buna göre, sızıntının bir kısmının Karpaz Burnu’na ulaşmak üzere olduğunun görüldüğü ifade edildi



Çevre Mühendisleri Odası, Suriye’de meydana gelen petrol sızıntısıyla ilgili olarak elde ettikleri uydu görüntülerini paylaştı.

Oda’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, paylaşılan ilk görüntünün 28 Ağustos 2021 tarihinde ait olduğu ve sızıntının yoğun olduğu kısmın koyu yeşil olarak görünmekte ve dalga hareketleri ile yayılımınin göründüğü açıklandı.

Çevre Mühendisler Odası’ndan yapılan açıklamada, ikinci görüntünün ise 31 Ağustos 2021 tarihine ait olduğunu belirtilerek, sızıntının rüzgarın etkisi ile kuzey doğu yönünde ilerlediği ancak bir kısmının halen Karpaz Burnu’na ulaşmak üzere olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Deniz suyunda petrol ürünleri buharlaşma, çözünme, sedimantasyon, oksidasyon ve mikrobiyolojik ayrışmaya uğramakta olup petrol ürünleri çözünmüş veya partikül fazda, yüzer katran yumruları halinde ve mikro tabakalar halinde olabileceği aktarılarak, bu nedenle yaşanan felaketin etkilerinin uzun süre devam edeceği vurgulandı.

Oda’nın açıklamasında, “Sahillerimizin mevcut durumunu ve kirliliğin etkilerini belirleyebilmek için ise analizlerin yapılarak kirletici dağılımının izlenmesi gerekmektedir” denildi.

