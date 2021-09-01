“Petrol sızıntısının teğet geçmesini bekliyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, petrol sızıntısının Karpaz kıyılarını teğet geçmesini beklediklerini vurguladı



Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan petrolün Kıbrıs’ı da etkilemesi riskine karşı önceki akşamdan beri alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar sürerken, yetkililer Dipkarpaz’da dün incelemelerde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye’den kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz kıyılarını teğet geçmesini beklediklerini ancak tüm tedbirleri almakta olduklarını kaydetti.

Ataoğlu Çevre Koruma Dairesi’nin de 16 kişilik ekibiyle bölgede teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Petrol sızıntısının Karpaz sahillerine 35 kilometre kadar yaklaştığı yönünde bilgi veren Ataoğlu, beklentilerinin kirliliğin Karpaz sahillerini teğet geçmesi olduğunu kaydetti.

“Bizi teğet geçse bile Türkiye’yi etkileyecek” diyen Ataoğlu, tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu vurguladı.

Petrol sızıntısının denizin altında da tahribata yol açacağını kaydeden Ataoğlu, AKSA ve Teknecik’teki bariyer ekipmanlarının da gerekmesi halinde kullanılacağını, bunlarla birlikte eldeki malzemelerin yeterli olmayacağını, malzeme eksiğinin Türkiye’den gelecek gemilerden tamamlanacağını söyledi.

Ataoğlu, petrol sızıntısının etkilediği bölgede derin izler bırakacağını da sözlerine ekledi.

Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesine ilişkin, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

KKTC'de 8 yıl önce yakıt kaçağı olayı yaşandığını hatırlatan Ataoğlu, bunun hala izleri olduğunu ve çevreyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Ataoğlu, Suriye'den sızan petrolün gideceği yerde yüzeyde vereceği zararın yanı sıra denizin altındaki canlıları da olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.







