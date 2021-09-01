banner583
“Denize girmeyin, balık avlamayın”
“Denize girmeyin, balık avlamayın”
49 0
YDÜ açık ara önde
YDÜ açık ara önde
19 0
 
Les Ambassadeurs’ta İrem keyfi
Les Ambassadeurs’ta İrem keyfi
33 0
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
23 0
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
31 0
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
77 0
Binatlı, Cihangir’e dört attı
Binatlı, Cihangir’e dört attı
92 0
banner661

“Petrol sızıntısının teğet geçmesini bekliyoruz”

banner476

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, petrol sızıntısının Karpaz kıyılarını teğet geçmesini beklediklerini vurguladı

banner666
“Petrol sızıntısının teğet geçmesini bekliyoruz”
 
Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan petrolün Kıbrıs’ı da etkilemesi riskine karşı önceki akşamdan beri alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar sürerken, yetkililer Dipkarpaz’da dün incelemelerde bulundu.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye’den  kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz kıyılarını teğet geçmesini beklediklerini ancak tüm tedbirleri almakta olduklarını  kaydetti.
Ataoğlu Çevre Koruma Dairesi’nin de 16 kişilik ekibiyle bölgede teyakkuzda olduğunu ifade etti.
Petrol sızıntısının Karpaz sahillerine 35 kilometre kadar yaklaştığı yönünde bilgi veren Ataoğlu, beklentilerinin kirliliğin Karpaz sahillerini teğet geçmesi olduğunu kaydetti.
“Bizi teğet geçse bile Türkiye’yi etkileyecek” diyen Ataoğlu, tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu vurguladı.
Petrol sızıntısının denizin altında da tahribata yol açacağını kaydeden Ataoğlu, AKSA ve Teknecik’teki bariyer ekipmanlarının da gerekmesi halinde kullanılacağını,  bunlarla birlikte eldeki malzemelerin yeterli olmayacağını, malzeme eksiğinin Türkiye’den gelecek gemilerden tamamlanacağını söyledi.
Ataoğlu, petrol sızıntısının etkilediği bölgede derin izler bırakacağını da sözlerine ekledi.
Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesine ilişkin, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.
KKTC'de 8 yıl önce yakıt kaçağı olayı yaşandığını hatırlatan Ataoğlu, bunun hala izleri olduğunu ve çevreyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.
Bakan Ataoğlu, Suriye'den sızan petrolün gideceği yerde yüzeyde vereceği zararın yanı sıra denizin altındaki canlıları da olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.
 
 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.