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"Petrol sızıntısının Karpaz'ı teğet geçmesini bekliyoruz"

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"Petrol sızıntısının Karpaz'ı teğet geçmesini bekliyoruz"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz Altın Kum’da BRT’nin canlı yayınına katılarak, alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Ataoğlu, Suriye’den  kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz kıyılarını teğet geçmesini beklediklerini ancak tüm tedbirleri almakta olduklarını  kaydetti.

Ataoğlu Çevre Koruma Dairesi’nin de 16 kişilik ekibiyle bölgede teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Petrol sızıntısının denizin altında da tahribata yol açacağını kaydeden Ataoğlu, AKSA ve Teknecik’teki bariyer ekipmanlarının da gerekmesi halinde kullanılacağını,  bunlarla birlikte eldeki malzemelerin yeterli olmayacağını, malzeme eksiğinin Türkiye’den gelen gemilerden tamamlanacağını söyledi.

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