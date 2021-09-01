Petrol sızıntısını temizlemek için gemiler görevde

Suriye’den sızan fuel oil için sefer olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait iki, KKTC’ye ait bir römorkör 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2000 adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile görevde..Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, “Petrolü temizlemek için; 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2000 adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile donatılan/yüklenen YAPRACIK ve ALTUĞ 2 römorkörleri ve Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait SÖNDÜREN 10 Römorkörü kullanılmaya başlandı” diye konuştu.Bölgedeki gemilere operasyonlarda yardımcı olmaları amacıyla, Kıbrıs Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Vatan römorkörü ile Bayrak destek gemisinin de 31 Ağustos sabah saatlerinde 3 römorköre katıldı.