"Petrol kirliliğine karşı şu an için tüm tedbirler alındı"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye’den sızan yakıta karşı neler yapılabielceği konusunda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Ataoğlu bugün öğle saatlerinde konunun bilgisine geldiğini, yaşanan bilgi akışı sonrası neler yapılabileceği konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da bilgi verildiğini ve konunun yakinen ele alındığını belirten Ataoğlu, tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

Petrol sızıntısı haberinin alınmasıyla Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile irtibata geçtiklerini dile getiren Ataoğlu, teknik ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarını anında başlattığını vurguladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de hareket ederek Sahil Güvenlik ekiplerinin Karpaz bölgesinde konuşlandığını anlatan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi personelinin de Karpaz bölgesinde hazır bulunduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

Ataoğlu, şu anki bilgiler doğrultusunda sızıntının 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Karpaz sahiline ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

TÜRKİYE’DEN 3 GEMİ YOLA ÇIKTI

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin sızıntıyı uydu aracılığı ile anbean izlediğini bildiren Fikri Ataoğlu uzman bir ekibin yarın adaya gelerek çalışmalara başlayacağını söyledi.

Türkiye Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Bakan Karaismailoğlu’nun talimatı ile 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti.

Uydu aracılığı ile takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekibin çok hızlı bir şekilde olaya müdahale edeceğini vurgulayan Ataoğlu, gerekli işleminin profesyonel şekilde yapılacağını, bu konuda kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Bölge belediyeleri ile görüşerek yarından itibaren bölgede oluşabilecek kirlilik durumunda denize girilmemesi yönünde çalışma başlatabileceklerini de söyleyen Ataoğlu, petrolün yol açabileceği hasarları önlemek için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.