Petrol düşüyor, hükümet indirim yapmıyor

Petrol fiyatları 3 yılın ardından 70 doların altına inmesine rağmen, hükümet akaryakıt ürünlerine bu hafta indirim yapmadı. Bunun yerine akaryakıt ürünlerinden alınan vergi (Fiyat İstikrar Fonu) artırıldı

Akaryakıt ürünlerinde, Fiyat Istikrar Fonıfna aktarılacak paylar artırıldı.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar 11 Eylül’de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devletin akaryakıt ürünlerinde Fiyat İstikrar Fonu'na aktaracağı yeni oranlar litre/TL başına şöyle oldu:

• 98 oktan benzin - 4,784187'den 6,120020'ye

• 95 oktan benzin - 5,021317'den 6,357848e

• Gaz yağı - 3,228492'den 4,308120'ye

• Euro diesel - 2,618138'den - 3,835379'a

24 Şubat'ta akaryakıttan ithalatçı firmaların aldığı paylar (CIF* Mal Bedeli) yüzde 33 artırılarak, 1.5 yılın ardından yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkarılmıştı.

Bayi kar payları da, yeni yılın hemen öncesinde yüzde 14.50'den yüzde 18'e çıkarılmıştı.

* Navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CIF Mal Bedeli fiyatı, Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen güncel ABD Doları kurundan hesaplanıyor.

15 Ağustos'tan bu yana yürürlükte olan akaryakıt fiyatları şöyle:

• 95 oktan benzin - 36.45 TL

• 98 oktan benzin - 37.45 TL

• Euro diesel - 34,95 TL

• Gaz yağı - 34,95 TL

Akaryakıt ürünlerine bu yıl 5 kez zam yapılmış, son zam uygulaması 18 Nisan'da gerçekleşmişti. 14 Ağustos'ta ise benzin, euro diesel ve gaz yağında 1 TL indirim yapılmıştı.

BARÇIN

Öte yandan CTP Milletvekili Devrim Barçın, 95 Oktan benzinde %99, euro dizelde ise %79,95 oranında vergi artışı yapıldığını belirterek hükümeti eleştirdi.

Barçın’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Son 1 ay içerisinde UBP’li yöneticiler, euro dizelde aldığı vergiyi %79,95 oktan benzinde de aldığı vergiyi %99 artırıp, akaryakıtta yine indirime gitmediler. Oysa sadece son 1 ayda euro dizelde 1,70 TL, 95 oktan benzinde ise 3,16 TL indirim yapabilirlerdi.”