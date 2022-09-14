Pembe Plajlardan Büyülü Ormanlara: Gerçek Olduğuna İnanmakta Zorlanacağınız 10 Yer

İster perili ormanlar olsun ister terk edilmiş köyler… Dünyamız birbirinden ilginç manzaralarla dolu. Eğer siz de merak ve heyecanınızı körüklemek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Benzersiz görüntüleriyle ziyaret edenleri büyüleyen yerleri araştırdık ve derledik. Bu ilginç yerlerden en az bir tanesini ziyaret etmelisiniz! Pembe plajlardan büyülü ormanlara, gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız yerleri görmeye hazır mısınız? İşte adeta farklı bir gezegenden kopup gelmiş gibi görünen 10 yer…

Hoia Ormanı – Romanya

Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde bulunan bu orman, dünyanın en büyülü ormanı olarak kabul edilir. Yaşanan birçok tuhaf kayıp nedeniyle Romanya’nın Bermuda Şeytan Üçgeni olarak anılır. Ormanı ziyaret eden birçok kişi açıklaması güç olaylara tanık olduklarını belirtmişlerdir. Ek olarak ormanı ziyaret eden kişilerin birçoğu mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamıştır. Dünyanın en ürkütücü ormanı olarak bilinen bu ormanın başka bir dünyaya açılan bir kapı olduğuna inanılıyor.

Hillier Gölü – Avustralya

Batı Avustralya olağandışı pembe gölleriyle ünlüdür, Hillier Gölü de bunlardan biri! Tuzlu bir göl olan Hillier’de yüzmek tamamen güvenlidir. Göle pembe rengini veren şeyin karotenoid adında bir pigment üreten Dunaliella mikroalgleri olduğu düşünülüyor.

Badab-e Surt – İran

Binlerce yıllık travertenlerden oluşan bu doğal sit alanı, dünyadaki en büyüleyici noktalardan biridir. Travertenlerdeki turuncu renk, yüksek demir oksit konsantrasyonundan kaynaklanmaktadır. Orada bulunan kaplıcaların pek çok hastalığa şifa olduğu düşünülüyor.

Cehennem Kapısı – Türkmenistan

Darvaza gaz krateri, dünyadaki en tuhaf yerlerden biri olarak anılıyor. 1971 yılından beri alevler içinde olan bu krater, başlarda doğal gaz krateri olsa da zehirli gazların yayılmasını önlemek için jeologlar tarafından ateşe verilmiş. 2010 yılında Türkmenistan cumhurbaşkanı kraterin kapatılmasını emretse de günümüzde hala ziyaret edilebiliyor.

Sokotra – Yemen

Arap Denizi’nde bir ada olan Sokotra, Yemen’in bir parçası. Onu bu kadar benzersiz yapan şey ise adeta başka bir gezegenden fırlamış gibi görünmesi! Sokotra, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan 700 tür flora ve fauna içerir. Adaya ulaşmak neredeyse imkansız olduğu için dünyadaki en izole yerlerden biridir.

Oradour-Sur-Glane – Fransa

Fransa’da bulunan bu köy, 1944 yılında tamamen yok edilmiştir. Köyün kadınları ve küçük çocukları da dahil olmak üzere yüzlerce insan Nazilerin gazabına uğramıştır. Korkunç olaylara sahne olan köy, 70 yıl önce bırakıldığı gibi durmaya devam ediyor.

Fly Gayzer – Nevada

Aslında insan yapımı olan bu gayzerin tarihi 100 yıl öncesine uzanıyor. Bugün gördüğümüz tuhaf görünüme kavuşamadan önce turistler için uğrak bir noktaydı. Ardından ısınmış su çatlaklardan fışkırmaya başladı ve mineraller birikerek tuhaf şekiller oluşturdu. O nefes kesici kırmızı ve yeşil çizgilere rengini veren şeyi merak ediyorsanız termofilik algler olduğunu da söyleyelim!

Panjin Sahili – Çin

Büyük bir sulak alanda yer alan bu plaj, Sueda adı verilen bir tür deniz yosunuyla çevrilidir. Asya’nın en büyük kamış bataklıklarından olan Panjin Sahili, nesli tükenmekte olan hayvanlar da dahil olmak üzere 400’den fazla vahşi canlıya ev sahipliği yapmaktadır.

Bomarzo Bahçeleri – İtalya

Canavarlar Parkı olarak da bilinen bu bahçeler, İtalya’nın Viterbo eyaletinde 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Acıyı tasvir etmek ve insanları şaşırtmak için tasarlanmıştır. Fikir, bir savaşın ardından uzun yıllar tutsak kalan Price Pier Francesco Orisini’nin eve döndüğünde eşinin vefat ettiğini öğrenmesiyle ortaya çıkar. Orisini, kederini ve üzüntüsünü tasvir edebilmek için bu bahçeleri tasarlar.

Bermuda Şeytan Üçgeni

Dünyanın en gizemli yerlerinden biri olan Bermuda Şeytan Üçgeni, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunur. Çok sayıda uçak ve gemi bu bölgede kaybolmuştur. Bölge hakkında pek çok teori olsa da kimse gerçekleri bilmiyor!