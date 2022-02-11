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Peker'in iddialarında adı geçenler birer birer ölüyor

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Sedat Peker’in anlatımlarında ismi geçen üç ismin hayatını kaybetmesi dikkat çekti

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Peker'in iddialarında adı geçenler birer birer ölüyor

Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen isimlerin peşi sıra ölümleri dikkat çekiyor.
İş insanı Halil Falyalı'nın öldürülmesinin ardından gözler yeniden, Türkiye'de organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'in iddialarında adı geçen isimlere çevrildi. Peker'in FETÖ borsası, kaset şantajı ve yasa dışı bahis konularıyla ilgili ifşa ettiği isimler arasında son olarak katledilen kişi Halil Falyalı oldu.

AHMET KURTULUŞ EVİNDE KATLEDİLDİ
 Sedat Peker'in gündeme getirdiği ilk isim Türkiye'de AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcılığı yapan Ahmet Kurtuluş olmuştu. İzmir "FETÖ Borsası" dosyasında, itirafçı olduğu belirtilen Kurtuluş, 31 Mayıs 2019 tarihinde gözaltındayken evine polis kılığında giren Yener Toya tarafından öldürülmüştü.  Peker, cinayetin ardından, "FETÖ borsası (para verip kurtulma) işinde bürokratlar, siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldı ve alınan paralardan ona hiç pay verilmedi. Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet Kurtuluş’u öldürttüler.” iddiasında bulunmuştu.

Peker&#39;in iddialarında adı geçenler birer birer ölüyor

TANER AY ŞÜPHELİ KAZADA ÖLDÜ
Peker'in videolarında adı geçen isim ise, lüks aracının plakasına "KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu" ibaresini koymasıyla gündeme gelen, Almanya’da yasaklı “Osmanen Germania” çetesi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Taner Ay’dı. Ay’ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay, 14 Haziran 2021 tarihinde resmi olarak görevinden alınmıştı. Taner Ay, 30 Aralık 2021 günü, Bulgaristan’da şüphe uyandıran bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Sedat Peker, yayımladığı videolardan birinde AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Metin Külünk’ün isteğiyle "Osmanen Germania"ya para yolladığını söylemişti. 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Taner Ay'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, Türkiye Özel Harekât Dairesi’nden, Türkiye'de yargı yılı açılış töreninden paylaştığı fotoğraflar basında yer almıştı.

Taner Ay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Almanya&#39;da yaşayan Taner Ay öldü mü?


ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU İŞ YERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Sedat Peker'in videolarında yer almasa da, bağlantıları nedeniyle cinayeti büyük şüphe uyandıran bir diğer isim ise Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu oldu. Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda şüpheli şekilde öldürülmüştü.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, KKTC ile bağları konuşulan Türkiye'de organize suç örgütü lideri olarak hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın hem yeğeni hem de avukatıydı. Mahmutyazıcıoğlu, Çakıcı’nın Nisan 2020'de tahliyesinin ardından yaptığı paylaşımda, “Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra Kovid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın.” ifadesini kullanmıştı.
Cinayeti işleyenlerin ilk iddiası, olayın para meselesi yüzünden kaynaklandığı yönünde oldu. Ancak cinayetin gerisinde yasa dışı bahis meselesi olduğu da ileri sürülüyor.

Şafak Mahmutyazıcoğlu kimdir ve neden öldürüldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, eski eşi kimdir ve serveti ne kadar? Ünlü avukatı kim vurdu ve neden öldü? | Gündem Haberleri

HALİL FALYALI SON KURBAN MI?
Son olarak, Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı dün akşam Çatalköy'deki evine çok yakın bir noktada kurulan pusu sonucu şoförüyle birlikte öldürüldü. Sedat Peker, videolarında Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etmişti. Peker ayrıca, Falyalı hakkında yasa dışı bahisten  Türkiye’de 10 tane dosya olduğunu ve şantaj için kaset bulundurduğu iddialarını da sıralamıştı.
Peker'in Falyalı'ya ilişkin iddialarında adı geçen isimler ise Türkiye'nin eski Başbakanlarından Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım, Türkiye İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.

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